Une nuit de réveillon chargée pour les pompiers de la Haute-Vienne

Le réveillon de la Saint-Sylvestre a été plutôt agité pour les pompiers de la Haute-Vienne, avec plusieurs incendies et une intoxication au monoxyde de carbone.

Haute-Vienne, France

Les pompiers qui étaient de service pour le Nouvel An n'ont pas tous passé une nuit tranquille en Haute-Vienne. Dès le début de soirée de ce lundi, une vingtaine d'entre eux ont été mobilisés sur un feu de bâtiment agricole à St Jean Ligoure. Une grange de 300 mètres carrés est partie en fumée, avec le tracteur, le fourrage et les animaux qui étaient à l'intérieur : 70 moutons et 15 dindons.

Incendies volontaires...

Un radar mobile installé sur la RN 520 à Couzeix a aussi brûlé dans la nuit, ainsi que plusieurs voitures à Limoges, principalement dans le quartier de la Bastide.

... et intoxication

Les pompiers sont également intervenus à Pierre-Buffière pour une intoxication au monoxyde de carbone : une famille avait installé un groupe électrogène à l'intérieur de son habitation. Les 2 parents et les 6 enfants ont été emmenés au CHU de Limoges pour vérifier leur état de santé.

La semaine dernière, sur France Bleu Limousin, le commandant Aurélien Sabourdy, du SDIS 87, expliquait justement comment les pompiers interviennent en pareil cas et quelles précautions sont à prendre pour éviter l'intoxication.

Que font les pompiers en cas de risque d'intoxication au CO ? Copier

Les premiers signes d'une intoxication : des maux de tête, des envies de vomir.