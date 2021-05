Une nuit de violences urbaines à Fréjus

Une nuit de violences urbaines vient d'éclater entre samedi et dimanche dans le quartier sensible de La Gabelle, entre Fréjus et St Raphaël dans le Var. Des policiers ont été blessés, des commerces et des véhicules ont été incendiés.

Sur place, les policiers appelés pour du tapage nocturne ont été pris a partie par une centaine d'individus, ils ont été visés par des canettes et des tirs de mortiers. Les violences ont duré une partie de la nuit, jusqu'à trois-quatre heures du matin.

Policiers blessés, commerces et véhicules incendiés

La dernière fois, qu'on nous a envoyé des renforts à Fréjus, les CRS sont restés 48 heures - David Rachline maire de Fréjus (RN)

Quatre policiers ont été blessés dont un appartient à la police municipale. Une quinzaine de commerces ont été vandalisés, des caméras de surveillance ont aussi été endommagées. Une voiture de police municipale a été incendiée.

Le maire de Fréjus, David Rachline (RN), en appelle au ministre de l'intérieur pour obtenir de "vrais renforts" de police. "Comment voulez vous qu'une dizaine de policiers interviennent efficacement face à une centaine d'individus qui les visent à coups de tirs de mortier ?" s'interroge l'élu RN.

Des CRS en renfort dimanche soir

Dans un tweet publié dimanche matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, condamne les violences qui ont visé des policiers nationaux et municipaux à Fréjus samedi soir. "Les violences commises hier soir à Fréjus sont inacceptables. J’ai décidé de déployer dans la commune une compagnie de CRS, soit 70 policiers, en renfort ce soir pour faire respecter l'ordre républicain. Tout mon soutien aux policiers blessés", a écrit le ministre de l'Intérieur.

Le quartier avait déjà connu des tensions ces dernières semaines mais "les violences sont montées d'un cran", a estimé la police.

Il y a deux semaines, huit kilos de cannabis avaient été saisis dans ce quartier, a précisé la police sans faire de lien à ce stade avec les évènements de la nuit.