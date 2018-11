Une nuit dramatique sur les routes de Haute-Saône

Haute-Saône, France

C'est la nuit la plus mortelle en Haute-Saône, depuis le début de l'année. Trois personnes sont décédées, tôt ce samedi matin. Un premier accident mortel a eu lieu sur la RN 19, dans la commune de Port-sur-Saône. Quelques heures plus tard, deux voitures se sont percutées sur la Nationale 57 à hauteur de Rioz. Une homme âgé d'une cinquantaine d'années est mort sur le coup. Une autre personne a été grièvement blessée et transportée en urgence au CHU de Besançon.

Les deux motards étaient âgés d'une vingtaine d'année

Le conducteur de la moto, un jeune haut-saônois de 19 ans aurait réalisé un dépassement dangereux, ce samedi matin, sur la RN 19. Le motard qui transportait un homme de 22 ans a ensuite perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un mur de plein fouet. Une enquête est en cours pour déterminer si le conducteur avait consommé des stupéfiants ou de l'alcool.

"C'est la nuit la plus tragique que nous avons connu dans le département, cette année, détaille Emmanuel Dupic, le procureur de la République de Vesoul. Dans les deux accidents, il semble que des comportements routiers dangereux soient en cause." Aux alentours de 6 heures, le conducteur d'un utilitaire a percuté pour une raison encore inconnue un véhicule qui venait en sens inverse sur la nationale 57, à Neuvelle-lès-Cromary, près de Rioz. Un homme de 50 ans a été tué sur le coup, le conducteur de l'utilitaire a lui été transporté en urgence au CHU de Besançon. L'utilisation du téléphone portable pourrait être la cause de ce choc frontal.