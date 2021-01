Une nuit du réveillon plus calme que celle de l'an dernier en Isère

Il a eu des voitures et des poubelles brûlées lors de cette nuit du réveillon en Isère, mais moins que l'an dernier. Sans surprise, le couvre-feu en vigueur a fait son effet. Même si selon la préfecture de l'Isère, il y a eu un nombre de verbalisations "non- négligeables" pour non-respect de ce couvre-feu.

Pas de chiffres pour l'instant, mais certains ont essayé de sortir après 20 heures et ont écopé d'une amende de 135 euros. Comme cet habitant de l'agglomération de Grenoble qui s'est disputé avec ses amis et qui a quitté la soirée dans laquelle il se trouvait. Sauf qu'il est tombé sur les gendarmes 150 mètres plus loin.

Tirs de mortiers

Il y a aussi eu des tirs de mortiers à plusieurs endroits du département. Par exemple à Villard-Bonnot, alors que les gendarmes intervenaient pour des jeunes qui essayaient de s'en prendre à une camera de surveillance. Et à Grenoble, en début de soirée et tôt ce vendredi matin vers 6 heures.

Et puis quand même un feu d'artifice à minuit près de la caserne de Bonne à Grenoble. Plutôt sympa, pour ceux qui ont eux la chance d'en profiter depuis leur fenêtre.