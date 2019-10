Une octogénaire décède après avoir bu du détergent dans un ehpad près de Rouen

Rouen, France

Un terrible accident s'est produit mardi 15 octobre dans l'Ehpad. "La Ruche" à Elbeuf près de Rouen en Seine-Maritime. Une pensionnaire de 82 ans de l'unité Alzheimer a avalé du détergent industriel pour canalisations. L'octogénaire a été brûlée à la bouche et au niveau de tous les organes, elle a été hospitalisée et plongée dans un coma artificiel. Elle s'est éteinte dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 octobre. . Sa famille s'interroge et se demande comment un tel accident a pu se produire dans cette unité. L'une de ses filles témoigne.

Elle a cru que c'était de l'eau témoigne - l'une de ses filles

Magali raconte : "Ma mère était dans une unité protégée. Il y a une blanchisserie et la porte de cette blanchisserie n'était pas fermée à clé, il y avait à l'intérieur un chariot de ménage avec deux verres préparés et remplis de destop industriel. La porte étant restée ouverte, sans surveillance, ma mère est rentrée dans le local, elle a cru que c'était de l'eau et a ingéré 200 ml de produit."

Une plainte et une enquête

Magali, est en colère. Elle cherche à comprendre "Pourquoi ce genre de produits était à portée de mains ? Pourquoi le local n'était pas fermé à clé ? " L'octogénaire qui souffre d'Alzheimer était sous la tutelle de l'Udaf, l'union départementale des associations familiales , qui a porté plainte jeudi pour défaut de protection. Le parquet de Rouen a ouvert une enquête pour blessures involontaires. Cette enquête est confiée à la sûreté urbaine d'Elbeuf

La direction de l'Ehpad et la Croix Rouge qui gère l'établissement se sont refusés à tout commentaire.