Une octogénaire britannique retrouvée morte à Calais avant de prendre le ferry

Calais, France

Avec AFP

Le parquet de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) a ouvert une enquête pour homicide volontaire après la découverte vendredi matin à l'aube d'une femme morte dans une voiture alors qu'elle devait embarquer sur un ferry à Calais (Pas-de-Calais).

La femme âgée de 86 ans, nationalité britannique, voyageait avec son fils de 53 ans. "C'est au moment où ils devaient descendre du véhicule que le fils s'est rendu compte était décédée" explique le procureur Pascal Marconville à L'AFP.

La cause de la mort pourrait être naturelle

La femme et son fils revenaient du sud de la France où ils possèdent trois résidences. Ces domiciles ont été inspectés poursuit le procureur qui précise qu'aucune trace suspecte n'y a été retrouvée.

Une autopsie a été réalisé le vendredi après-midi et n'a "rien révélé si ce n'est une femme âgée très malade et dans un état de santé très précaire" et qui serait décédée "sur la route", bien avant d'arriver à Calais indique le procureur.

Le fils hospitalisé en psychiatrie

La victime "est morte du fait de son âge et d'une pathologie cancéreuse qui pourrait expliquer les traces qu'on a trouvées sur le corps, qui sont en fait des traces de contusions. D'après le fils, ce serait lié à des chutes récurrentes", a-t-il ajouté.

Le fils, très confus, a été hospitalisé sous contrainte en psychiatrie, à Calais.