Une octogénaire désorientée en contre-sens sur l'autoroute A7, un patrouilleur l'intercepte

Un drame a été évité de peu ce dimanche 10 janvier sur l'autoroute A7 à hauteur de Valence. Au petit matin, vers 5h30, une dame de 85 ans s'est engagée sur l'autoroute à contre-sens à l'échangeur de Valence Sud. Un chauffeur de poids lourd a repéré la voiture et a alerté les autorités. Un patrouilleur de Vinci Autoroutes a réussi à intercepter le véhicule et le mettre en sécurité sur l'un des refuges non loin de la sortie. L'octogénaire était désorientée et pensait devoir se rendre à un rendez-vous. Elle a été remise à ses enfants.