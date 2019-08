Une octogénaire disparue depuis plus de 24 heures à La Gaude

Les gendarmes des Alpes-Maritimes lancent un avis de recherche pour une femme âgée de 85 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle est partie ce dimanche après-midi de La Gaude et elle est introuvable depuis.

Vence, France

Les Gendarmes des Alpes-Maritimes ont besoin de votre aide ! Ils recherchent une femme de 85 ans, Thérèse Lochet, atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade très avancé. Elle a quitté son domicile chemin des Chauvets à La Gaude dimanche soir aux alentours de 17h15 pour aller marcher comme à son habitude.

Des recherches vaines

Son conjoint a donné l'alerte vers 20 heures après avoir tenté durant plus d'une heure et demi de la retrouver par ses propres moyens. Les Gendarmes azuréens ont mené les recherches immédiatement et une partie de la nuit sans parvenir à retrouver la dame âgée. Ce lundi un hélicoptère a tenté de nouveau de retrouver l'octogénaire en vain.

Sa description physique ?

Elle est mince et mesure 1,73 m. Au moment de sa disparition : elle portait un chemisier bleu et un pantalon blanc.

Et si je l’aperçois ?

Il faut appeler la brigade de gendarmerie de Vence : 04.93.58.03.20.