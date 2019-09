Une octogénaire enlevée à Saint-Hilaire-du-Rosier et forcée à retirer de l'argent

Saint-Hilaire-du-Rosier

Il est aux alentours de 23 heures ce mercredi quand 3 hommes font irruption au domicile de d'une octogénaire, dans le quartier de la gare à Saint-Hilaire-du-Rosier. Ils l'agressent et la forcent à les conduire à un distributeur de billets pour retirer de l'argent avec sa carte. Ils vont ainsi jusqu'à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, soit à 20 kilomètres de Saint-Hilaire-du-Rosier.

"Une traîtrise sans nom"

Les malfaiteurs laissent ensuite repartir leur victime et l'octogénaire rentre chez elle avec sa voiture. Et ce n'est que ce jeudi matin qu'elle prévient ses voisins, qui alertent à leur tour les gendarmes. La retraité a été conduite à l'hôpital pour examen. Elle ne souffre pas de blessures graves, mais elle présenterait des marques au visage ; et elle est bien sûr très choquée. Les gendarmes prêtent une attention tout particulière à cette affaire en raison de la vulnérabilité de la victime. "C'est d'une traîtrise sans nom" a quant à lui réagi le maire de Saint-Hilaire-du-Rosier, Olivier Feugier-Posilek.