Une octogénaire morte dans un incendie à Wattrelos

Une femme d'environ 80 ans est morte ce lundi midi dans l'incendie de sa maison, à Wattrelos, dans la métropole lilloise. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés, mais la maison, située rue du Mont-à-Leux, était entièrement embrasée à leur arrivée.

On ignore encore les causes du sinistre. Un jeune homme qui tentait de lui porter secours a été légèrement brûlé à la main, et transporté au centre hospitalier de Tourcoing.