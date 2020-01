Une octogénaire perd la vie dans un accident de la route à Villard-de-Lans

Villard-de-Lans, France

Une conductrice de 80 ans a perdu la vie ce jeudi vers 17 heures à Villard de Lans. Sa voiture est sortie de la départementale 531 avant de tomber en contrebas dans le ruisseau de la Bourne. Les pompiers spécialisés du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux) ont été dépêchés sur place. L'octogénaire a pu être extraite du véhicule. Elle était en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers et le médecin du SMUR ne sont pas parvenus à la réanimer. On ignore les circonstances de l'accident.