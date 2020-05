Une octogénaire portée disparue à Espenel dans la vallée de la Drôme

L'octogénaire a quitté son domicile à Espenel et n'a plus donné de nouvelles.

Une Drômoise de 85 ans a disparu, à Espenel, dans la vallée de la Drôme. Germaine Vanoni a quitté son domicile entre dimanche soir 23h30 et 7h30 ce lundi matin. C'est sa fille très inquiète qui a donné l'alerte. L'octogénaire aurait des envies suicidaires depuis quelques jours.

L'hélicoptère mobilisé

Une quinzaine de gendarmes et un hélicoptère sont à sa recherche. Elle a les cheveux blancs et porte un pantalon fushia, et un haut blanc et bleu. Les gendarmes lancent un appel à témoins. Si vous l'avez vue, il faut composer le 17.