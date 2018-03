Fayence, France

Une octogénaire a été retrouvée morte dimanche 11 mars dans le Var après avoir été emporté par la Camandre, un cours d'eau qui passe par Fayence. Dès le signalement de sa disparition, les secours ont envoyé d'importants moyens de recherche : trois équipes spécialisées dans le sauvetage aquatique, plusieurs équipes terrestres et un hélicoptère de la sécurité civile.

Les pompiers ont quadrillé tout le secteur pendant des heures. Des recherches difficiles : les bords de la Camandre sont escarpés et le cours d'eau s'étend sur 9 kilomètres. D'autant plus qu'avec les fortes pluies des derniers jours le niveau de l'eau est monté.

Après des heures de recherche, l'hélicoptère de la sécurité civile a fini par repérer le corps de la vieille dame à un kilomètre du lieu de sa disparition. Pour l'instant on ignore les circonstances exactes de la mort mais l'hypothèse la plus probable est que l'octogénaire a glissé dans la rivière. Une autopsie va être réalisée pour déterminer les causes du décès.