Une odeur de cannabis et un homme en slip, points de départ d'une saisie importante de drogue à Besançon

Le hasard fait parfois bien les choses, même dans les enquêtes. Les policiers de Besançon ont effectué une saisie importante de drogue ce jeudi midi, et arrêté trois suspects, en flagrant délit. Pourtant, au départ, ces agents de la police judiciaire (PJ) étaient mobilisés pour des investigations dans une autre toute autre affaire.

Un homme en slip qui ouvre une porte...

Ces policiers en civil mènent des recherches dans un immeuble de Besançon, chemin du Sanatorium. Au deuxième étage, ils sentent une odeur de cannabis. Une porte s'ouvre et un homme en slip apparaît, l'odeur se fait alors encore plus forte : elle vient de cet appartement. L'homme tente de refermer la porte, mais les agents mettent le pied et rentrent dans le logement. Un autre suspect essaye alors de s'enfuir par la fenêtre : les policiers le retiennent et fouillent les lieux. Ils trouvent de la drogue et une clef.

... et une clef qui ouvre un autre appartement

Cette clef ouvre la porte d'un appartement au rez-de chaussée du même immeuble, où se trouve un troisième homme. Le logement est fouillé à son tour et de la drogue est découverte à l'intérieur. Au total, les policiers saisissent 8,5 kilos de cannabis, 128 grammes de cocaïne, et 4.864 cachets d'ecstasy, conditionnés pour la revente. La valeur marchande est estimé à 140.000 euros (dont 50.000 euros pour l'ecstasy). Les fouilles permettent aussi de découvrir un pistolet automatique chargé et une balance.

Un suspect sous le coup d'un mandat de recherche

Sur les trois suspects arrêtés et placés en garde-à-vue, l'un était sous le coup d'un mandat de recherche après une condamnation le 6 janvier 2021. Il ne s'est pas présenté à son procès et a écopé de cinq ans de prison, pour des violences avec arme commises à Besançon et Avanne-Aveney en 2016 et 2017. Il vivait en partie à Besançon, a priori pour se livre au trafic de drogue, d'après le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux. Sur les deux autres suspects, l'un, inconnu des services de police et de justice, enait certainement le rôle de "nourrice". L'autre possède déjà un casier judiciaire.

Cette saisie est assez rare pour être soulignée" Yves Cellier, Directeur de la sécurité publique

La drogue saisie ne se trouvait pas dans le quartier de Planoise, mais elle était destinée à être revendue dans ce quartier, selon le Directeur de la sécurité publique dans le Doubs, Yves Cellier. Il souligne une saisie "rare" car la drogue était conditionnée, l'arme chargée et deux suspects étaient connus de la justice.