Une opération anti-délinquance quartier Pissevin-Valdegour

Les forces de l'ordre ont organisé une opération d'envergure ce mardi après-midi, à Nîmes, quartier Pissevin-Valdegour. Police Nationale, police municipale, gendarmerie et agents de Tango étaient réunis pour une mission coordonnée. Officiellement, il s'agit d'une "opération anti-délinquance".

69 personnes ont été contrôlées. Onze procès-verbaux ont été établis pour non port du masque, seize pour absence d'attestation ou attestation non valide, cinq pour détention de stupéfiants et un pour rébellion.

Par ailleurs, 163 personnes ont également été contrôlées dans les bus. Onze infractions relevées dans les transports en commun.

Enfin, sur les onze commerces contrôlés, la police n'a relevé aucune infraction.