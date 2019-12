Les gendarmes de Pierrelatte , de Nyons et d'Orange ont mené une opération anti-délinquance routière ce mercredi après-midi dans le sud Drôme et le nord Vaucluse.

Une opération anti-délinquance routière menée par les gendarmes dans le sud Drôme et le Vaucluse

Opération anti-délinquance des gendarmes de la Drôme sur Taulignan , Grignan et Valréas

Taulignan, France

53 voitures et 56 personnes contrôlées sur les routes de trois communes de la Drôme et du Vaucluse.

Les gendarmes des compagnies de Pierrelatte , de Nyons et d'Orange ont mené une opération commune ce mercredi après-midi à Taulignan , Grignan et Valréas dans le Vaucluse pour lutter contre l'insécurité routière. Quatre infractions ont été relevées par les 22 militaires engagés sur ces contrôles. Une conduite sous l'emprise de stupéfiant , un défaut d'assurance et deux défauts de ceinture de sécurité.