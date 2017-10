Une opération contre des passeurs à Roquebrune-Cap-Martin tourne mal : six migrants et un militaire blessés

Des policiers de la Police aux frontières des Alpes-Maritimes, appuyés par des militaires, ont mené une opération contre des passeurs dans la nuit de mardi à mercredi dans une zone escarpée de Roquebrune-Cap-Martin. Des migrants et un soldat se sont blessés en faisant une chute.

Six migrants et un soldat de la force sentinelle se sont blessés dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une opération à Roquebrune-Cap-Martin. Il est environ quatre heures du matin, lorsque des policiers de la Police aux Frontières et des militaires interviennent dans une zone escarpée sur les hauteurs de la commune, à proximité de l'autoroute A8 et du tunnel routier de la Coupière. Depuis une quinzaine de jours, une centaine de migrants sont déposés par des passeurs chaque semaine dans ce secteur, devenu une nouvelle voie d'accès à l'autoroute A8.

Une chute de plusieurs mètres dans une canalisation en béton

Dans la nuit, une dizaine de migrants sont déposés dans le secteur où interviennent les militaires et les policiers. Selon nos informations, un soldat de la force sentinelle a glissé durant l'opération dans ce secteur escarpé, se blessant légèrement à la hanche. Le bruit de sa chute a alors surpris et effrayé les migrants qui ont pris la fuite dans la précipitation.

A la sortie du tunnel de la Coupière, dans le sens Italie-France, plusieurs migrants ont alors sauté, en contrebas de l'autoroute, dans une canalisation en béton qui draine les eaux usées et les eaux de pluie. Une chute de près de quatre mètres de haut. Six migrants ont été blessés dont deux gravement, hospitalisés à Nice.

Le colonel Jean Pierre Bédu, délégué militaire départemental, explique que les consignes sont strictes pour les soldats de la force sentinelle, ils ne poursuivent pas les migrants qui prennent la fuite, de jour comme de nuit, et interviennent toujours avec un officier de police judiciaire à leurs cotés.