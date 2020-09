Une opération de comptage XXL du trafic sur les routes du Nord-Finistère

Le Conseil départemental lance une opération massive de comptage de trafic et d’enquête routière sur les routes du Nord-Finistère. Plus de 175 recenseurs sont mobilisés dans une zone de près de 40 km2 à l’est de la métropole de Brest.

Le conseil départemental veut avoir une analyse la plus précise possible du trafic routier sur ses routes. Il organise donc une opération massive de comptage ce jeudi 24 septembre. Une opération assez rare qui se fera dans un triangle qui va de l'échangeur de Kervao à l'échangeur de Daoulas et celui de Saint-Eloi.

Un bureau d'étude se chargera ensuite d'analyser toutes les données collectées.

Carte de l'opération de comptage de ce jeudi 24 septembre. - Conseil départemental

Plus de 175 enquêteurs mobilisés

Pour réaliser ce comptage, plus de 175 enquêteurs seront répartis sur 82 points stratégiques de cette zone de près de 40 km2. Les voitures seront comptées aux heures de pointe mais aussi aux heures creuses en relevant une partie seulement des plaques d'immatriculation (conformément au règlement général sur la protection des données imposé par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

Toute ces informations permettront d'avoir une sorte de photographie du trafic un jour de semaine. Cela permettra de connaître les aménagements prioritaires à réaliser dans le but de fluidifier et de sécuriser la circulation.

Des dizaines de milliers de voitures passent chaque jour sur ces routes du Nord-Finistère. L'opération comprend 33 kilomètres de routes nationales et 66 kilomètres de routes départementales.