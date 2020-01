Une opération de lutte contre l'immigration irrégulière au péage de Biriatou, aux portes de l'Espagne

Biriatou, France

C'est une opération qui se voulait spectaculaire. Une manière pour les autorités de montrer leur fermeté face à l'immigration clandestine. Une centaine de policiers et de gendarmes ont été mobilisés au poste frontière de Biriatou dans le cadre d'une "opération coordonnée de lutte contre l'immigration irrégulière". Depuis plusieurs mois le Pays basque est devenu une porte d’entrée vers l'Europe pour des migrants venus essentiellement d'Afrique subsaharienne et du Magreb.

La police aux frontières d'Hendaye travaille en collaboration avec la police espagnole et la garde civile. des Crs et des gendarmes sont également mobilisés. Depuis peu le drone "Mavic" avec sa camera de nuit permet d'apporter un appuis logistique aux forces de police. Petit et silencieux il est "l’œil des policiers". IL est mis en oeuvre par les spécialistes de la brigade de police aéronautique de Bordeaux.

Chiffres en baisse

Selon les chiffres des autorités Françaises, c'est en 2018 que l'on a constate une forte hausse des flux d'immigrations. Plus 80% par rapport à l’année précédente; soit 8400 clandestins détectés. Une tendance qui ne se confirme pas, puisque en 2019 c'est une baisse de 35% qui est enregistrée.