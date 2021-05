Une opération de police dérape à Marseille

La scène se déroule dans la nuit de jeudi à vendredi, rue du commandant Mages, quartier St Charles à Marseille. A 2h du matin, les policiers de la bac centre sont appelés pour une soirée clandestine dans un appartement où se trouvent des jeunes très alcoolisés. Certains tentent de fuir par un échafaudage. L’un d’eux : un musicien âgé de 23 ans est alors interpellé par la police pour "outrage, rébellion et violences sur la police". Dans une vidéo tournée par un voisin et que s'est procurée La Provence , on voit le jeune homme plaqué sur le capot de la voiture et passé à tabac par 3 policiers. On entend le jeune crier : "j'ai rien fait, j'ai rien fait". Il est ensuite traîné par les cheveux jusqu'à la voiture de police où il est un nouvelle fois tabassé. Sa compagne, âgée de 32 ans va alors tenter de s'interposer. Elle est projetée au sol et gazée.

Le couple de jeune a passé 40 h en garde à vue avant d'être relaché

Finalement, le couple est emmené au commissariat de Noailles. Ils vont y passer 40 heures dans des conditions indignes avant de ressortir avec un simple rappel à la loi. Leur avocat, maître Thomas Hugues, scandalisé, a saisi l'IGPN (la police des polices) et le défenseur des droits. Selon lui, ses jeunes clients sont "détruits" et surtout dit il, sans cette vidéo, l'affaire aurait pu aller plus loin. Maître Thomas Hugues est l' invité de France Bleu Provence mardi matin à 7h20.

De son coté, la direction départementale de la sécurité publique a ouvert une enquête administrative interne. Dans l'attente des résultats, les 2 policiers ont été réaffectés à titre conservatoire, sur des fonctions n'impliquant pas de missions sur la voie publique.