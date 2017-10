Une opération de police en cours rue Paganini à Nice

Une opération de police a lieu ce mardi soir rue Paganini à Nice. La rue est bouclée. Les résidents d'un immeuble ont été évacués par précaution.

Des voitures de police et des camions de pompiers ont bouclé la rue Paganini à Nice, une intervention de la police nationale est en cours dans un immeuble. Huit résidents ont dû quitter leurs logements par précautions.

La police interdit aux habitants de la rue de se tenir sur les balcons et aux fenêtres, elle a demandé aux riverains de rester chez eux, et les piétons n'ont plus le droit de circuler dans la rue.