Une opération escargot des forains du Luna Park d'Argelès provoque de gros bouchons sur l'A9

Les forains ont profité de la journée de mobilisation contre la loi Travail pour faire parler d'eux. Des opérations coup de poing étaient organisé un peu partout en France. En cause : une ordonnance qui oblige les municipalités à mettre en concurrence les emplacements de fêtes foraines.

Une vingtaine de semi-remorques ont considérablement ralenti la circulation sur l'autoroute A9 ce mardi entre Perpignan et le péage du Boulou. Leur opération escargot a provoqué une dizaine de kilomètres de bouchon dans le sens France Espagne puis dans le sens Espagne France. En début d'après-midi, les forains du Luna Park ont également levé les barrières du péage du Boulou pour faire passer les automobilistes gratuitement. Les camions sont ensuite repartis en direction de Perpignan, toujours au pas.

Invités surprises de cette journée de mobilisation anti loi-travail, la colère des forains ne concerne pas la réforme du code du travail. Ils protestent contre une ordonnance du 19 avril qui oblige les municipalités à mettre en place un appel d'offre pour les emplacement des fêtes foraines.

Opération péage gratuit

"Un forain qui est sur une place depuis quarante ans sur une foire ne pourra plus y accéder parceque les places seront mises aux enchères" explique Dédé Sétti, le patron du Luna Park d'Argelès-sur-Mer. "Plein de petits forains ne pourront pas surenchérir et vont se retrouver à la rue. A la foire Saint Martin de Perpignan certains forains sont à la même place depuis cinquante ans ! Et ces gens-là vont disparaître car quelqu'un va arriver et mettre plus d'argent !"