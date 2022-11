Une opération inédite d'abandon et de régularisation d'armes dans le Vaucluse

Déposez les armes ! Littéralement. La préfecture du Vaucluse organise jusqu'au 2 décembre une opération d'abandon et de régularisation simplifiée d'armes et de munitions. Si vous le souhaitez vous avez le choix entre régulariser (déclarer) ou vous débarrasser d'armes ou de munitions que vous avez chez vous, sans risquer de procédure administrative ou judiciaire comme c'est le cas habituellement en dehors de cette opération. En France il est estimé qu'il y a environ 2 millions d'armes qui ne sont pas déclarées.

Trois lieux de collecte ou de régularisation dans le Vaucluse

Jusqu'au 2 décembre, cette procédure spéciale est menée à la gendarmerie d'Apt, à celle de Pernes-les-Fontaines, ainsi qu'à l'hôtel de police d'Avignon. "Dans le cas d'une régularisation vous ne devez pas venir avec votre arme. Vous prenez une photo de bonne qualité de l'arme, ainsi que les informations sur le numéro de série, la marque, le modèle, le calibre et le nom du fabriquant. Emportez avec vous une également une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Les services de la préfecture procéderons alors à l'enregistrement de l'arme dans le système d'information", explique Vincent Naturel, le directeur de cabinet de la préfecture du Vaucluse.

"Dans le cas d'un abandon, vous prenez l'arme avec vous, vous sonnez à l'interphone, vous ne rentrez surtout pas au commissariat ou à le gendarmerie avec, une procédure sécurisée à l'extérieur est prévue. L'arme sera sécurisée et récupérée en vue de sa destruction", ajoute-t-il. Il faut remplir un formulaire avec quelques renseignements sur son identité mais aucune explication supplémentaire n'est demandée. Il est précisé que pour les personnes qui ne peuvent pas venir en voiture, il ne faut pas venir en transport en commun avec une arme. Dans ce cas là il faut contacter le 04-88-17-80-31.

Un enjeu de sécurité

Et ça marche. Rien que pour la première matinée, cinq personnes sont venues déposer des armes : un fusil de chasse par exemple, ou encore un pistolet. "C'est un vrai enjeu de sécurité car il y a beaucoup beaucoup d'armes dans le Vaucluse qui servent notamment pour le trafic de stupéfiants. Sur les points de deal on trouve beaucoup de fusils de chasse. Et un fusil de chasse qui est chez quelqu'un aujourd'hui peut être volé lors d'un cambriolage et tomber entre de mauvaises mains. Donc ça peut être un danger pour la population", explique Emmanuel Desjar, le directeur de la sécurité publique du département (DDSP). Les armes gardées à domicile sont aussi parfois la source d'accidents domestiques.