Une opération judicaire en cours à Alès et dans certaines communes limitrophes

Une opération de police judiciaire à Alés. Une opération des forces de l'ordre est en cours à Alès et les communes limitrophes. Alès où deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Le services ont également procédé à une perquisition des domiciles. Une autre personne a été interpellée à la Grand-Combe et d'autres interpellations pourraient bien suivre. Des forces de l'ordre qui agissent dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic de stupéfiant. Contacté le procureur d'Alès, François Schneider n'a fait aucune déclaration, "ni aujourd'hui, ni dans les jours qui viennent, secret de l'instruction oblige".