Une opération très délicate pour secourir deux randonneurs bretons dans le massif du Canigou

Les CRS de montagne ont dû secourir cette nuit deux randonneurs bretons d'une vingtaine d'années dans le massif du Canigou. L'un d'eux avait fait une chute d'une quinzaine de mètres, et il était coincé entre une barre rocheuse et un névé.

Une belle frayeur pour deux randonneurs bretons d'une vingtaine d'années. Ils sont partis ce lundi de Vinça pour une randonnée dans le massif du Canigou, mais ils se sont égarés près du refuge de Balatg. Ils sont essayé de couper à travers et de franchir une barrière rocheuse, mais l'un des deux a fait une chute dans une cascade. Le jeune homme a atterri une quinzaine de mètres plus bas, il s'est cassé la jambe. Le deuxième a pu appeler les secours vers 21h.

Une intervention périlleuse

Mais l'intervention des secours a été très délicate. "On a pu les réparer grâce à l'hélicoptère Dragon 66, équipé de jumelles à vision nocturne. On a pu extraire une première victime indemne, légèrement en hypothermie", explique le capitaine Simon Egler, des CRS de montagne de Perpignan. La deuxième victime, la personne blessée, était encastrée quinze mètres en contrebas, entre une barre rocheuse et un névé qui coiffait le lit du torrent de Taurinya".

"C'était relativement compliqué, on a dû utiliser des éléments d'extraction, des cordes, du matériel de secours technique, et surtout beaucoup de personnel", poursuit le capitaine Simon Egler. "C'est une grosse opération dans le sens où on est dans un univers dégradé, de nuit, avec une météo un peu changeante, du vent et un petit peu de pluie sur la fin de nuit. Et puis c'est un site vraiment technique, une barre rocheuse, une personne encastrée difficile d'accès. C'est une opération qui est peu courante, qui nécessite d'être extrêmement vigilant".