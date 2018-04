Une Paloise qui avait vandalisé 50 voitures près du stade Tissier et avenue d'Ossau à l'automne a été jugée ce mardi à Pau. Elle était en plein délire paranoïaque de jalousie, et pensait s'en prendre aux véhicules des maîtresses supposées de son mari.

Pau, France

En quelques jours, fin octobre, Maria avait rayé les carrosseries et/ou crevé les pneus de 50 véhicules, taguant aussi à l'occasion des insultes sur des immeubles. Montant total estimé du préjudice : plus de 25 000 euros. Un "pétage de plombs", comme elle l'a elle même expliqué, parce qu'elle pensait que son mari la trompait.

J'ai pris un couteau de cuisine et j'ai crevé des pneus. Après, je me sentais mieux" - Maria, à la barre du tribunal

Maria a maintenant retrouvé ses esprits, et à l'audience on a du mal à comprendre comment cette femme de 55 ans, cuisinière de profession, mère de quatre enfants, a pu, pendant plusieurs jours, exploser 50 voitures aux alentours de chez elle. "C'était le matin quand j'allais promener le chien" raconte-t-elle en regardant par dessus ses petites lunettes. "Je voyais des messages en rouge et blanc dans la télé et dans le téléphone, avec des chiffres. Et quand je voyais des voitures avec un 4 ou un 7, je pensais que c'était celles de ses maîtresses".

Un délire paranoïaque de jalousie selon l'expert qui l'a examiné. Maria confirme : "Je me suis fait toute une histoire... ça a commencé un dimanche matin, j'ai pris un couteau de cuisine et j'ai crevé des pneus. Après, je me sentais mieux". C'est sa fille qui s'est rendue compte qu'elle tenait des propos de plus en plus incohérents et qui a décidé de l'hospitaliser en psychiatrie quand elle lui a expliqué que papa allait partir vivre au Texas avec une jeune femme chinoise.

Le parquet a requis deux mois de prison avec sursis. Le jugement sera rendu le 15 mai.