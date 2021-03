Une panne au centre d'appels des pompiers de Meurthe-et-Moselle

"Une panne d'environ 20 minutes, panne d'un serveur", vers 17H30 au centre d'appels des pompiers de Meurthe-et-Moselle. Une dizaine d'appels d'urgence sont arrivés via le 17 et le 15. Tout est rentré dans l'ordre vers 17H50. "Le 18 et le 112 sont à nouveau acheminés" .