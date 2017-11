Une panne de chauffage paralyse les cours dans un lycée de Bourges

Une partie des cours a dû être annulée lundi au lycée Marguerite de Navarre de Bourges en raison d'une panne de chauffage au sein de l'établissement.

Le chauffage du lycée Marguerite de Navarre de Bourges est en panne. La faute à une fuite d'eau souterraine qui s'est déclenchée il y a une semaine, comme l'indique l'établissement sur son site internet. La réparation doit avoir lieu ce lundi 13 novembre. En attendant, une partie des cours a dû être annulée.

Moins de 15 degrés dans les classes

La température avoisinerait les 15 degrés dans les salles de classe. Par conséquent, les cours sont annulés ce lundi pour les élèves de Seconde et de Première. Mais pour les BTS, la journée est assurée normalement. La panne de chauffage concerne la partie externat et non internat du Lycée, ajoute encore l'établissement sur son site internet. Les épreuves d'EPS des élèves de Terminale comptant pour le baccalauréat sont également maintenues.