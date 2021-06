Une panne téléphonique touche 14.000 abonnés SFR et Bouygues pendant 2h dans le Limousin

Une panne de réseau a touché les abonnés de Bouygues et de SFR mardi, à cause d'une coupure de fibre optique à Brigueil (Charente). Des milliers d'utilisateurs Bouygues et SFR ont été privés d'internet et de téléphonie fixe et mobile pendant deux heures.