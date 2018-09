Le projet d'usine d'enrobés de Longueau, près d'Amiens, suscite l'inquiétude et la polémique. Gaetan Thomas, un musicien et parodiste amateur du Maine et Loire (49), consacre l'une de ses dernières chansons au projet d'Eurovia - Vinci.

Publiée sur Youtube, la vidéo totalise un peu plus de 700 vues. Sur l'air de la chanson "Laisse Béton" de Renaud, Gaëtan Thomas tourne le projet d'usine d'enrobés de Longueau en parodie satirique. Le chanteur amateur de 31 ans, qui a toujours des attaches familiales en Picardie, a été contacté par une habitante de Longueau pour poser sa voix contre ce projet. Gaëtan explique avoir accepté sans hésiter : "L'usine pourrait potentiellement s'installer sur une zone où se trouvent une crèche et un collège. Cela pourrait produire de la pollution et des nuisances sonores. Je suis attaché à des questions sociétales et environnementales. Quand ce genre d’événement arrive dans une commune, les gens ne se sentent pas concernés donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de relayer ce qui se passe à Longueau pour qu'on en parle au delà". Et sur ce dossier, les élus de la commune ont voté contre. L’enquête publique est terminée, c'est au préfet désormais de trancher sur l'installation ou pas de cette usine. La réponse est attendue début janvier.

