Une partie de l'autoroute A 20 coupée à la circulation après un accident dans l'Indre

Un accident s'est produit en milieu de matinée ce lundi sur l'autoroute A 20 à la hauteur de Tendu dans l'Indre dans le sens province Paris. Un piéton aurait été fauché alors qu'il se trouvait à pied sur l'autoroute.

L'autoroute A 20 est coupée à la circulation depuis la mi-journée ce lundi après un très grave accident de la route à la hauteur de Tendu. Les voies ont été neutralisées entre la sortie 17 et la sortie 16 pour permettre les opérations de secours. En milieu de matinée, selon les premiers témoins, une personne circulait à pied sur l'autoroute et a été percutée par un camion. Une collision avec un premier véhicule s'est alors produite, puis un carambolage. Il y a au moins cinq victimes dont deux dans un état très grave. Le piéton aurait eu la jambe arrachée et la deuxième victime, une personne âgée était en arrêt cardiaque. Ils ont été pris en charge par le SAMU qui a pu rejoindre la zone de l'accident en hélicoptère.

De nombreux véhicules des pompiers et des gendarmes sont sur place. Une déviation été mise en place mais il y a des km de bouchons.