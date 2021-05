Une partie de la blanchisserie de Pessac a été ravagée par un gros incendie

Un incendie s'est déclaré vers 5h ce samedi matin dans la Blanchisserie girondine de Pessac (Gironde) qui fait 1 200 m² et qui est située avenue de Beutre. Les flammes ont touché les quatre bâtiments et ont totalement ravagé le tunnel de lavage, qui est l'unité de production. Il n'y avait pas de produits susceptibles d'exploser ou d'émanations de produits toxiques, nous a confirmé le maire de Pessac qui était sur place tout comme les services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). Le feu a été éteint en milieu de matinée même si des fumées étaient encore présentes en fin de matinée.

Cette entreprise emploie une trentaine de salariés et une solution doit être mise en place avec le CHU de Bordeaux pour y transférer la production lorsque celle du CHU n'est pas en service. Pour rappel, la Blanchisserie girondine nettoie le linge des collectivités notamment.