Une partie des étudiants de la résidence incendiée à Échirolles est relogée par le Crous

Plus d'une trentaine d'étudiants sont logés à la résidence Berlioz du Crous sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères.

Derrière une porte rouge apparaît Marcus, casquette sur la tête. L'étudiant Norvégien est arrivé à la résidence Berlioz du Crous Grenoble Alpes le vendredi 3 février. La veille, au petit matin, il a été réveillé par une alarme incendie. "Je pensais que c'était mes voisins qui avaient fait brûler quelque chose en cuisinant", ironise-t-il. Finalement, ce sont près de 156 personnes qui sont évacuées. Plusieurs voitures ont brûlé dans le garage de la résidence, il s'agit d'un incendie criminel selon la police judiciaire de Grenoble dont l'enquête est toujours en cours.

Après avoir été accueillis au gymnase de la Butte puis à l'auberge de jeunesse, les étudiants sans solution ont été dirigés vers le Crous. En tout, ils sont une soixantaine à avoir obtenu des chambres dans trois résidences différentes à Grenoble et Saint-Martin-d'Hères. "Il y a encore de la place si besoin", ajoute Bénédicte Corvaisier, directrice générale du Crous Grenoble Alpes. Les autres étudiants sinistrés ont pour la plupart trouvé refuge chez de la famille ou des amis.

Aide matérielle et administrative

Ici les chambres font 12m2 avec une salle de bain et les cuisines sont partagées. Mais Marcus n'a aucune affaire, il est sorti dans la précipitation. "J'ai juste pris mon manteau de ski parce que je savais qu'on allait attendre dehors longtemps." Le jeune étudiant de 22 ans reste optimiste et pense pouvoir récupérer ses affaires rapidement. En attendant, tous les étudiants ont reçu des kits d'urgence de la part du Crous. "Il y a des draps, des couvertures, du savon et de la vaisselle", détaille Sabrina Baruelle, responsable de la résidence Berlioz.

Ils sont aussi accompagnés sur l'aspect administratif. "Beaucoup sont des étudiants internationaux donc le bureau social du Crous peut les aider s'ils ne sont pas à l'aise avec tout ça. Ils peuvent aussi se tourner vers nous s'ils ont besoin d'un soutien psychologique", souligne Bénédicte Corvaisier.

Les étudiants sont pour l'instant accueillis jusqu'au 19 février, le temps de l'expertise du bâtiment incendié mais ils ne seront pas mis à la porte. Le Crous pourra prolonger son accueil si nécessaire.