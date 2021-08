Une partie du Gard placée en vigilance rouge aux incendies

Les secteurs du Gard rhodanien et Costières-Petite Camargue ont été placés en vigilance rouge ce lundi matin en raison d'un risque très élevé d'incendies. "L’absence de pluie durant ces dernières semaines conjuguée aux fortes chaleurs de cette fin de mois rendent la végétation forestière du département très sensible aux incendies. L’épisode de vent prévu par Météo France en ce début de semaine va accentuer ce risque d’incendie" précise la Préfecture du Gard dans un communiqué. Le reste du département sera quant à lui concerné par un risque d’incendie important matérialisé par une vigilance orange ou jaune selon les secteurs.

La majorité des incendies est d'origine humaine

En vigilance rouge, les travaux nécessitant l'emploi d'outils comme tronçonneuses, débroussailleuses, broyeurs, épareuses, disqueuses ou encore meuleuses sont interdits. L'usage du feu et les bivouacs en forêt sont également interdits. De plus, l’accès aux massifs forestiers ou aux espaces de garrigues est fortement déconseillé. La préfète du Gard, rappelle que "la majorité des incendies est d’origine humaine et que ceux-ci peuvent être évités. La vigilance, le bon sens et le civisme de chacun sont primordiaux pour l’adoption de comportements responsables permettant d’éviter tout risque de départ de feux".

L'amende pour non-respect des réglementations relatives à l’emploi du feu, aux travaux en période estivale et au bivouac sauvage peut atteindre 750 euros. L’amende pour incendie, même involontaire, peut s’élever à 150.000 euros, une peine de prison et les dommages et intérêts demandés par les assurances ou les pompiers.