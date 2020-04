Une partie du parc de la Hotoie d'Amiens ouverte aux promeneurs

Les promeneurs et joggeurs autorisés sur une partie du parc de la Hotoie d'Amiens ( photo illustration)

Les amiénois récompensés ! Alors que les mesures de confinement sont dans leur grande majorité respectées selon la ville d'Amiens, une réouverture partielle du parc de la Hotoie a été décidée. La ville dit vouloir permettre aux familles vivant notamment en appartement de pouvoir s'aérer pendant le confinement.

Une parcelle à l'Est du parc ouverte

La parcelle située entre l'allée du Bicêtre, la rue Jean Jaurès et l'avenue Salvador Allende est autorisée aux promeneurs - Ville d'Amiens

Jusqu'au dimanche 26 avril, jusqu'à la fin des vacances scolaires, la parcelle située entre l'allée du Bicêtre, la rue Jean jaurès et l'avenue Salvador Allende est autorisée aux promeneurs qui devront être munis de leur dérogation avec la case "déplacement bref dans la limite d’une heure quotidienne"cochée.

Des sorties autorisées mais limitées

Si une partie du parc de la Hotoie est de nouveau accessible, des horaires sont à respecter. Balades et joggings sont autorisés de 10h à 12h et de 14h à, 17h. Les gestes barrières doivent aussi être respectés : distance d'un mètre minimum entre les personnes et regroupement ou interaction interdits.

La ville d'Amiens met en garde : la présence de la police nationale et de la police municipale est prévue pour faire respecter cet arrêté. Les contrevenants s’exposent à un procès-verbal.