Une partie du personnel de l'EHPAD Albodi de Bardos en grève

Ils sont une dizaine à manifester devant l'EHPAD ce vendredi, avec leurs drapeaux et leur banderole, "Stop aux promesses, maintenant des actes". Cette grève est la première depuis l'ouverture de l'établissement en 2005 explique Maiana Susbielles, aide médico-psychologique de nuit et élue Force ouvrière au CSE.

Ça fait des années qu'on avertit l'employeur. Les conditions se dégradent petit à petit, mais là, depuis un an, on est dans une situation où la sécurité du personnel et des résidents est engagée.

Comme une quinzaine d'anciennes collègues depuis janvier, Mireille pense sérieusement à partir de la maison de retraite de Bardos. Cette aide-soignante dénonce des dysfonctionnements à cause du manque de personnels. "Vous trouvez ça normal qu'une jeune fille qui vient de commencer son métier d'aide-soignante, qui arrive, on ne connaît rien d'elle, un jour, il n'y a pas d'infirmière et la directrice se dit "Tiens, j'ai lu dans son CV qu'elle était infirmière, tiens, tu distribues les médicaments." Il peut y avoir une erreur médicale, il y a une très grande mise en danger."

Chantal travaille elle au sein de l'unité Alzheimer, en large sous effectif également selon cette aide médico-psychologique : "Avant, on arrivait à organiser des sorties avec les résidents pour partir ailleurs ou se promener dans le village. Nous n'avons plus le temps de faire ça. On passe en mode dégradé de plus en plus." De son côté, la direction indique que 17 employés ont été recrutés.

Les discussions avec les représentants du personnels pourraient reprendre lundi. La grève est elle reconduite jusqu'à lundi 14h.