Une partie du plafond de la trésorerie municipale de la Rochelle est tombée

La Rochelle, France

Petite frayeur à la trésorerie municipale de la Rochelle. Ce mardi, en fin de matinée, une partie du plafond est tombé. Heureusement, c'était dans un couloir. Il n'y a donc pas eu de blessé. 14 agents des services fiscaux étaient présents au moment du sinistre.

Un expert est passé. -

Le bâtiment situé Avenue du Général Leclerc appartient à la ville de La Rochelle, qui a envoyé un expert sur place dès hier. Il doit déterminer la cause et l'étendue des dégâts. Et voir pendant combien de temps les locaux devront rester fermés. On devrait en savoir plus sur les origines du sinistre ce jeudi. En attendant agents iront travailler provisoirement - d'ici la fin de la semaine - à la direction générale des services fiscaux à Fetilly.