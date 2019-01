Une partie du toit du parking de la gare d’Avignon s’effondre à cause du vent

Avignon, France

Le vent souffle fort depuis plusieurs jours en Vaucluse et notamment en vallée du Rhône. A Avignon, ce samedi soir, les pompiers sont notamment intervenus pour sécuriser le parking P7 de la gare d’Avignon TGV. Une partie du toit en tôle, sur lequel sont installés des panneaux solaires, s’était effondré sous l’effet du vent, menaçant une douzaine de voitures garée en dessous. Le parking est fermé jusqu’à nouvel ordre, les voitures ne peuvent ni y rentrer, ni en sortir.

Dans la seule journée de samedi, les pompiers du Vaucluse sont intervenus plus de 80 fois pour le vent. Les magasins Kiabi et Top Office du Pontet ont dû être fermés par précaution le temps de sécuriser le toit, là aussi en tôle, qui menaçait de s’envoler. Le reste des interventions concerne essentiellement des arbres et des branches effondrés, des volets, des tuiles ou même des câbles arrachés.

Le département du Vaucluse est actuellement en vigilance jaune vent violent, avec des rafales jusqu'à 162 km/heure au sommet du mont Ventoux dans la nuit de samedi à dimanche.