Une partie du trésor du dictateur libyen Kadhafi refait surface à Limoges

Selon nos informations, un couple originaire de Limoges a été arrêté, la semaine dernière par l'Office central pour la répression du faux-monnayage (OCRFM) et par la Police judiciaire de Limoges, après avoir écoulé près de 40 000 euros provenant d'un butin volé dans une banque libyenne en 2017. L'homme de 39 ans et la femme de 42 ans ont été placés sous contrôle judiciaire.

De la banque libyenne à la Turquie pour finir à Limoges

Cet argent avait été placé par l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi dans une banque à Benghazi, deuxième plus grande ville du pays. En 2010, Kadhafi avait acheté 180 millions d'euros à la Banque centrale allemande. Des billets ont été produits en coupures de 100 et 200 euros. Depuis la mort du dictateur en 2011, cet argent dormait dans les coffres-forts de la banque libyenne.

Mais en 2017, au cours d'affrontements entre les forces loyalistes et les forces du général Haftar, la banque a été touchée par un bombardement et une fuite d'eau a inondé la moitié du butin. Les 80 millions endommagés après avoir baigné sous des litres d'eau pendant de longs mois ont été récupérés par des groupes mafieux turcs

Les billets moisis échangés dans des banques contre des billets neufs

C'est de cet argent dont il est question dans cette affaire. Les groupes turcs ont traité avec des produits chimiques ces 80 milllions d'euros pour les remettre en état, en vain. Ils ont donc décidé de s'en séparer en les revendant entre 50% et 75% de leur valeur réelle. C'est ainsi qu'un couple Limougeaud s'est retrouvé avec une partie des billets moisis qu'ils ont ensuite blanchis entre 2018 et 2020 en passant par différentes banques.

Le procédé était simple. Le couple explique aux banquiers que les billets étaient passés à la machine à laver et les banquiers les échangeaient avec des coupures neuves. Le couple a fait une belle plus-value avant d'être rattrapé par les enquêteurs.

Une première arrestation avec 15 000 euros de billets mouillés

L'enquête a démarré en Belgique en début d'année. Les policiers belges avaient arrêté le Limougeaud de 39 ans avec 15 000 euros de billets moisis. Après des longs mois d'investigations, les enquêteurs de l'Office central pour la répression du faux-monnayage (OCRFM) et de la Police judiciaire de Limoges ont arrêté cet homme et sa femme à Limoges la semaine dernière.

Durant la perquisition de leur domicile, 20 000 euros d'argent frais et encore quelques billets libyens ont été retrouvés. Les enquêteurs ont établi que le couple a échangé pour 40 000 euros dans les banques et fait quelques transactions avec les billets volés à la Libye. Les deux individus ont reconnu avoir acheté "des billets volés à Kadhafi". Ils ont été mis en examen pour "blanchiment en bande organisée et recel de vol aggravée".