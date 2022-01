Une patiente réclame près de 1,5 millions d'euros d'indemnisation après une opération à l'hôpital de Nîmes

Près d'un million et demi d'euros ! C'est la somme colossale qu'a réclamée ce vendredi une patiente lourdement handicapée après une opération subie au CHU Carémeau de Nîmes. Le tribunal administratif a mis en son jugement en délibéré. Il sera rendu dans 15 jours.

Près d'un million et demi d'euros ! C'est la somme colossale qu'a réclamée ce vendredi devant le tribunal administratif une patiente lourdement handicapée après une opération subie au CHU Carémeau de Nîmes. En 2014, cette Montpelliéraine, âgée de 54 ans à l'époque, avait été opérée du rachis en raison de problèmes chroniques de mal de dos. Malheureusement, à l'issue de l'intervention, elle avait totalement perdu l'usage de sa jambe gauche paralysée à vie. Et elle avait parallèlement contracté une maladie nosocomiale pendant son séjour à l'hôpital.

Déficit d'information

L'avocat de la patiente, maitre Gaëtan Bosch, se félicite que le tribunal ait reconnu un déficit d'information de la part de l'hôpital : " Cette dame n'a pas suffisamment informée des risques qu'elle encourait du fait de ses nombreuses interventions. Sa vie a été bouleversée, celle de ses proches également. Aujourd'hui, elle est obligée de vivre avec ce handicap et évidemment ce n'est pas facile". De son côté, l'avocate du CHU Carémeau, maître Elodie Rigaud, a simplement indiqué qu'elle s'en remettrait à la décision du tribunal, même si elle estime que le patiente avait été suffisamment informée : "Elle avait rencontré son médecin à plusieurs reprises , il y avait une confiance qui était établie et une pathologie qui était connue. On peut donc imaginer que le risque de paralysie avait été évoqué. C'est en cela que l'on regrette cette décision, uniquement sur ce point là, à savoir qu'il n'a pas été retenu que l'information avait bien été donnée parce qu'il n'y avait pas de trace écrite de ce risque".

C'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui prendrait en charge l'essentiel des indemnités au titre de la solidarité. De son côté, le CHU Carémeau devrait verser un peu plus de 6 000 euros en raison du manque d'information. Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu dans 15 jours