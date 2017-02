Une patiente victime d'une infection nosocomiale attaque l'hôpital de Châteauroux

En janvier, l'hôpital de Châteauroux a été condamné à indemniser une patiente qui y avait contracté une infection nosocomiale. Le tribunal administratif a estimé à 65.000 euros le préjudice subi. Il y aura un deuxième procès.

Février 2011, Maryse, 44 ans, entre à l'hôpital de Châteauroux pour faire soigner un genou qui la fait souffrir depuis quelque temps. Lors de l'opération, elle contracte une infection nosocomiale dont les séquelles l'handicapent encore six ans plus tard. Son avocat, Me Colin Le Bonnois raconte : "Elle marche avec une claudication clairement visible, elle ne peut pas s'accroupir, elle ne peut pas s'agenouiller, elle a une flexion de la jambe limitée. Son périmètre de marche est lui aussi limité puisqu'elle marche entre 100 mètres et un kilomètre grand maximum". Dans ces conditions, impossible pour Maryse de reprendre son poste d'aide-soignante au centre départemental gériatrique de l'Indre.

Un préjudice sous-estimé ?

Dans un jugement rendu à la fin du mois de janvier, le tribunal administratif de Limoges a reconnu la responsabilité de l'hôpital de Châteauroux et l'a condamné à verser 65.000 euros à son ancienne patiente. Or, la partie civile réclamait plus de dix fois cette somme, au total 780.000 euros. Me Le Bonnois s'en explique : "On sait pertinemment que ma cliente ne retrouvera pas un emploi dans l'année, elle a besoin de se reformer à un autre métier qu'elle serait physiquement capable d'exercer". L'ex-aide soignante touchait un salaire de 1.800 euros nets par mois. Son avocat doute qu'elle puisse retrouver un tel niveau de rémunération.

Un nouveau procès en vue

Si Me Le Bonnois admet que la faute de l'hôpital de Châteauroux n'était pas intentionnelle (le risque d'infection nosocomiale existe, selon lui, dans tous les établissements de santé), il reproche à la justice d'avoir minimisé l'indemnisation réclamée en voulant tenir compte de la mauvaise santé financière de l'établissement : "J'ai clairement le sentiment que les juges administratifs se font les garants des deniers publics. En droit, nous avons un principe qui est celui de la réparation intégrale : quand un préjudice vaut 10.000, on doit allouer 10.000. On n'a pas à prendre en considération le fait qu'on parle d'argent public". Me Le Bonnois va faire appel de la décision. Un nouveau procès devrait avoir lieu d'ici un ou deux ans.