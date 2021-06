Une patronne de bar agressée à Pontarlier par un client qui refusait de porter un masque

Une gérante de bar a été agressée dans la soirée du samedi 12 juin à Pontarlier par un client qui refusait de porter un masque pour se déplacer dans l'établissement. Ce soir là vers 21h30, un client installé en terrasse se lève et s'approche du comptoir pour commander une consommation. La gérante de l'établissement lui signale alors qu'il n'a pas mis son masque, dont le port reste obligatoire lorsqu'on se déplace.

L'homme, fortement alcoolisé, prend très mal la remarque: le ton monte, il insulte la patronne, la bouscule, lui jette un verre de bière au visage, et finit par lui donner un coup de tête. Puis il quitte les lieux avec la personne qui l'accompagnait. Etant un client régulier du bar, l'auteur des coups est rapidement identifié et localisé, les policiers interpellent les deux hommes de 22 et 24 ans un peu plus tard dans la soirée sur la voie publique. Comme ils ne sont visiblement pas en état de répondre aux questions des policiers, ils sont placés en cellule de dégrisement.

Le duo a été remis en liberté ce dimanche, mais l'auteur du coup de tête est convoqué au commissariat de Pontarlier ce mardi 15 juin pour y répondre de ses actes. La gérante de son côté subit une interruption de travail de 6 jours.