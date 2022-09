Une patrouille de police attaquée ce samedi soir à Pont-à-Mousson

Une patrouille de police a été prise pour cible ce samedi soir à Pont-à-Mousson. Les équipes de la BAC de Nancy et de Metz sont venues immédiatement sur place.

Il était environ 22h ce samedi soir lorsque la patrouille de police passait à proximité d'un camp de ferrailleurs de Pont-à-Mousson. C'est à cet instant que leur voiture a été prise pour cible par des projectiles non identifiés, brisant la vitre du véhicule et forçant les agents à prendre la fuite à pied.

La BAC sur place

Immédiatement, les BAC de Nancy et de Metz ont envoyé des équipes en renfort sur place. Les agents ciblés ne sont pas blessés, et on ne sait pas encore si les forces de l'ordre ont procédé à des interpellations.