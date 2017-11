Une peine d'amende pour le collectionneur britannique à l'origine de l'évacuation de la gare maritime de Ouistreham

Souvenez-vous, le 27 septembre dernier, un brocanteur britannique était interpellé avec 3 obus de collection alors qu'il devait embarquer dans un ferry pour l'Angleterre. Jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Caen, ce ressortissant qui a reconnu les faits a écopé d'une simple amende.

A la barre, les larmes aux yeux, le brocanteur au casier vierge plaide la bonne foi, à tel point que le président du tribunal le rassure :"respirez, vous n'êtes pas un dangereux terroriste mais un honnête citoyen !"

Des obus achetés sur des vide greniers de la région

Ces obus, il les a achetés, comme il en a l'habitude sur des vide greniers à Ifs et dans l'Eure durant l'été. Il les a ensuite exposé sur la cheminée de la maison qu'il a dans la Manche, avant de penser les ramener à l'automne pour les vendre sur un marché londonien. Un homme honnête, à tel point qu'il passe son sac à dos avec les obus dans le détecteur de métaux ! Les douaniers le laissent d'abord passer avant de le rattraper en courant. La suite, on la connait : la gare maritime est évacuée, le ferry retardé et les démineurs interviennent : les obus représentaient encore un certain danger, heureusement sans conséquence. "Imaginez si tout le monde se baladait au supermarché avec ses obus" ironise la procureur qui requiert 2000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis. La peine est finalement divisée par 2 auxquels il faut ajouter 1250 euros de dommages et intérêts à la Brittany Ferries. Echaudé, le collectionneur promet qu'on ne l'y reprendra plus.