Une peine lourde pour le conducteur responsable d'un accident mortel à Saint-Symphorien

C'est une peine plus lourde que les réquisitions qui a été prononcée ce vendredi 29 septembre au tribunal correctionnel de Niort à l'encontre d'un chauffard en raison notamment "de la particulière gravité des faits". Un Deux-Sévrien âgé de 32 ans a été condamné à six ans de prison ainsi qu'une révocation d'un sursis de trois mois dans l'affaire de l'accident mortel de Saint-Symphorien , à la limite de Frontenay-Rohan-Rohan. Une femme âgée elle aussi de 32 ans avait été tuée. Le parquet avait requis cinq ans et la révocation du sursis de trois mois.

Cinq condamnations pour de l'alcool au volant

C'était le 15 juillet 2023, sur la RN 248, un route passante au sud de Niort, le conducteur ne respecte pas un stop et percute la voiture de la victime. Un choc d'une très grande violence, la voiture est projetée à trois mètres du sol, sur un talus. Les trois personnes présentes dans le véhicule en cause sont elles grièvement blessées, y compris le conducteur. Les analyses révèleront que ce dernier avait bu , 1,86g d’alcool par litre de sang. Il n'avait par ailleurs plus de permis valable.

Placé depuis le mois d'août en détention provisoire, le chauffard arrive à l'audience un bras en écharpe. Sur les circonstances, "je ne me souviens de rien du tout", répond-t-il. Le prévenu, cheveux coupés à ras et barbe de trois jours reste souvent mutique face aux questions. Il ne reconnaît pas non plus spontanément avoir un problème d’alcool, lui qui a déjà été condamné cinq fois pour de l'alcool au volant. La première c’était il y a 12 ans, en 2011.

Son avocat assure qu’il est "anéanti" et prend "conscience de sa responsabilité". Ce n’est pas le sentiment ni de la procureure, ni du conseil des parties civiles qui prend la parole au nom des proches de Jessica, nombreux dans la salle d’audience mais trop "anesthésiés" par le drame pour parler. Jessica, "Jess", qui venait d’avoir 32 ans dix jours plus tôt et rentrait du travail ce soir-là. Elle qui, poursuit l'avocate, avait "1000 projets, des vacances, un bébé, aussi douce que généreuse et que vous avez pris le droit de tuer". L'homme a été reconduit en prison à l'issue de la décision. Il a également interdiction de passer le permis de conduire pendant dix ans.