Condamné à six mois d'inéligibilité et 5.000 euros d'amende pour avoir giflé son ancien chef de cabinet en juin 2021, Wilfried Schwartz, l'ancien président de la métropole de Tours, avait fait appel. Lors du deuxième procès, ce mardi 6 juillet, les réquisitions ont dépassé sa condamnation.

Une peine plus lourde requise en appel contre Wilfried Schwartz, l'ancien président de la métropole de Tours

À la cour d'appel d'Orléans, au deuxième procès de Wilfried Schwartz, ce mardi 6 juillet, les réquisitions ont été plus sévères qu'en première instance. L'ancien président de la métropole de Tours et actuel maire de La Riche est poursuivi pour avoir giflé son ancien chef de cabinet en juin 2021.

Quatre mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité

Lors du premier procès, le tribunal judiciaire de Tours avait condamné l'élu à six mois d'inéligibilité et 5.000 euros d'amende, conformément aux réquisitions du parquet. En appel, Wilfried Schwartz n'a pas changé de ligne de défense, évoquant une simple dispute et un complot ourdi contre lui.

Cette thèse "ne tient pas cinq minutes" selon l'avocate générale qui a déploré "l'incapacité à reconnaître" ses fautes à l'issue du premier procès et la volonté du maire de La Riche de "salir la victime". Quatre mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité ont ensuite été requis. Le jugement a été mis en délibéré au 20 septembre.