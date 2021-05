Une pelle mécanique à l'origine de la gigantesque panne chez Orange à Béziers

Les 70.000 clients d'Orange devraient pouvoir retrouver internet et le téléphone portable d'ici lundi dans le Biterrois et l'Agathois. Une pelleteuse a arraché trois gros câbles proches du central téléphonique à Béziers. C'est une panne sans précédent dans l'Hérault. L'intervention est coûteuse.

C'est une panne comme Orange en a rarement vu dans l'Hérault. 70.000 abonnés sont privés d'internet et de téléphone portable depuis ce jeudi après-midi dans le Biterrois et l'Agathois. Trois gros câbles de fibre optique ont été arrachés par un engin de chantier à Béziers, place Charles de Gaulle derrière commissariat et l'Hôtel de ville. Une erreur du conducteur de cette pelleteuse mécanique ? Les câbles étaient-ils suffisamment enterrés ?

Il est encore trop tôt pour le dire. Mais l'ouvrier qui intervenait pour démolir l'ancienne boutique Bus de la gare routière n'avait pas connaissance du passage de ces câbles à cet endroit, ou du moins à cette profondeur.

Un tiers de l'Hérault est impacté

Heureusement, un quatrième câble optique, encore bien plus important et se trouvant à proximité du central téléphonique n'a pas été touché, ce qui aurait alors impacté une très grande partie du département

Tony Zagaroli, directeur des relations avec les collectivités chez Orange Copier

Orange mobilise de nombreuses équipes pour rétablir cette coupure

137 communes touchées sont concernées. Un retour à la normale avait été envisagé vendredi midi, mais finalement la fin des travaux a été reportée au plus tard à lundi dans la journée, vue l'ampleur des dégâts. Le montant des dégâts n'a pas été chiffré. Mais la facture sera lourde. Une équipe de quinze agents est mobilisée depuis jeudi soir. Cinq techniciens peuvent travailler ensemble sur chaque câble.

Panne gigantesque chez Orange à Béziers. Une pelleteuse sectionne trois câbles optiques © Radio France - Stéfane POcher

Une intervention longue et minutieuse pour tout rétablir

Cette coupure exceptionnelle impacte aussi de nombreuses entreprises. Comme par exemple les stations services. Vous n'avez sans doute pas pu faire votre plein de carburants. De très nombreux établissement sans caissière sont été touchés. Sauf ceux qui ont trouvé une alternative. C'est le cas des établissements Gallien à Saint-Pons et Faugéres. Sébastien Sabaté, le directeur, n'a pas chômé pour trouver faire fonctionner ses pompes le plus vite possible.

Sébastien Sabaté le directeur de l'entreprise Gallien à Saint-Pons et Faugéres Copier

