Un petit voilier en feu sur le canal du Midi près de Toulouse

Les pompiers de Haute-Garonne interviennent ce mardi en début d'après-midi sur l'incendie d'un bateau de plaisance sur le Canal du Midi, sur la commune d'Auzeville-Tolosane, entre Ramonville-Saint-Agne et Castanet-Tolosan. Le voilier se trouve à quai et est complètement embrasé. Aucun bateau ne circule plus sur le canal. Une vingtaine de pompiers sont sur place.

