Une périgourdine disparue depuis un mois retrouvée à Nantes grâce à une note de resto impayée

Les policiers de Nantes ont interpellé jeudi soir une femme de 70 ans qui n'avait pas les moyens de payer sa note dans un restaurant. Ils ont très vite vu que la septuagénaire originaire de Dordogne et placée sous curatelle était recherchée pour disparition inquiétante.

Les policiers de Nantes ont été appelés jeudi soir peu avant minuit dans un restaurant de l'allée des Tanneurs dans le centre-ville où une cliente refusait de payer son addition de 39,80 euros. Arrivés sur place, ils s'aperçoivent que la cliente en question est une dame de 70 ans, elle explique être dans l'impossibilité de régler sa note car ses comptes sont bloqués.

Disparue depuis environ un mois

Les policiers découvrent alors que la septuagénaire est sous curatelle et qu'elle fait l'objet d'une fiche de recherche pour "disparition inquiétante" depuis le 20 juillet. Dépressive, elle a quitté en voiture son domicile de Campsegret en Dordogne et n'a plus donné de nouvelles depuis. Ce sont ses proches et son curateur qui ont signalé sa disparition.

A l'issue de sa garde à vue, les policiers ont conduit la vielle dame à l'hôpital psychiatrique Saint-Jacques de Nantes. Quant à la note du restaurant, elle sera réglée par le curateur.