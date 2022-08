Une Périgourdine grièvement blessée après l'effondrement d'une scène pendant un concert en Espagne

Un festivalier est mort et des dizaines d'autres festivaliers sont blessés après l'effondrement d'une partie de la scène samedi dernier en Espagne, près de Valence. Parmi les blessés, il y a une habitante d'Agonac en Dordogne. La jeune femme est grièvement blessée à la colonne vertébrale.

Une Périgourdine de 22 ans est grièvement blessée à la colonne vertébrale après l'effondrement d'une partie de la scène pendant un concert du festival "Medusa Circus of Madness" sur la plage de Cullera en Espagne, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Valence.

Des rafales de vent à plus de 80 km/h

Selon les autorités sur place, des rafales de vents de plus de 80 km/h ont provoqué l'effondrement d'une partie de la scène où se déroulait le concert, samedi dernier, vers 4 heures du matin. Une personne est morte et trois autres sont grièvement blessées dont cette habitante d'Agonac. 14 autres sont plus légèrement blessées.

La jeune femme doit être opérée en Espagne

La jeune Périgourdine a été secourue dans un premier temps par ses amis avant que les secours n'interviennent. Elle souffre de six fractures aux vertèbres au niveau de la cage thoracique. La jeune Agonacoise doit être opérée et elle ne peut pas être rapatriée en France car elle est intransportable selon les médecins. Sa sœur l'a rejointe sur place.